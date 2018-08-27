Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yapmış olduğu konuşmasında, “Halkımız bizi göreve getirdiği günden beri var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Şunu çok net söylüyorum, Türkiye’de gelişmiş belediyelerde ne varsa Ergene Belediyesinde de o var. Örneğin, bütün planlarımız e-devlet’te, e-imar’da yüklü, her vatandaşımız pafta ve parsel numarasını girerek kendi parselini sorgulamakta ve bütün planları görmektedir. Bunlar birçok belediyede kapalıyken bizim belediyemizde açıktır. Bu hizmetler teknolojik belediyelerde vardır, gelişmiş belediyelerde vardır. Örneğin Almanya’dan bir vatandaş e-devlet sayesinde borcunu çok rahat bir şekilde ödeyebilmektedir” dedi.

“Ergene için halkımız için çok çalışıyoruz”

Başkan Yüksel, “Bizler sahada vatandaşımıza dokunuyoruz. Bugüne kadar 4 bin vatandaşımıza iş bulma, aş bulma imkanı sağladık. Bunu gören devlet büyükleri siz bunu yapmayın dediler iş bulma ofisimizi kapattırdılar. İş-Kur bu işlemi yapacak dediler ama biz şükür ki 4 bin vatandaşımıza iş bulduk, aş bulduk. Ergene için halkımız için çok çalışıyoruz dedik. Bu zamana kadar 5 bin vatandaşımızı evinden aldık hastaneye götürdük tedavisini yaptırdık ve hastaneden alıp tekrar evine hastamızı bıraktık. Bu birçok belediyemizde, birçok ilçemizde olmayan hizmetler ama bizler çok şükür ki doğumdan ölüme kadar vatandaşımızın yanındayız yanında olmaya da devam ediyoruz. Bu güne kadar evde yatan hastalarımıza 20 adet hasta yatağı teslim ettik, yine 22 bin 800 adet hasta bezi temin ettik, engelli vatandaşlarımıza 121 adet akülü aracı teslim ettik, yine 38 adet tekerlekli sandalye aracını engelli vatandaşlarımıza kazandırdık. İlçemizde bin bebeğimize hoş geldin paketi teslim ettik, 20 binin üzerinde bebek bezini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Seçimde söz verdiğimiz gibi bölgemizde Kızılcıklı Mahmut Pehlivan güreşlerini yaşatacağız dedik ve 5 yıldır bu güreşlerimizi ata sporumuzu Ergenemizde düzenliyoruz. Aynı paralelde sünnet şölenlerimiz var bu şölenlerimizde bin çocuğumuzu sünnet ettirdik” ifadelerini kullandı.

“Eğitime de destek oluyoruz”

Başkan Yüksel Ergene’de eğitime de destek olduklarını belirterek, “Eğitim hizmetleri kapsamında göreve geldiğimiz günden bu yana okullarımızın bütün ihtiyaçlarını Ergene Belediyemiz olarak karşıladık ve karşılamaya da devam ediyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyemiz 11 ilçeye 11 okul projesini gerçekleştirdi. Sizler de biliyorsunuz Sağlık Mahallemizde 24 derslikli okulumuzu hep birlikte hizmete açtık. Bunlar büyük projeler büyük yatırımlar bizlerinde İlçe belediyesi olarak iki tip eğitim projesi var. Bu yıl inşallah 3-6 yaş okula ön hazırlık olan kreşimizi hep beraber açacağız, Yeşiltepe Mahallemizde bu birinci projemiz bitmek üzere adını da Tren kazasında rahmetli olan Beren bebeğimizin ismini koyarak onunda adını Ergenemizde yaşatacağız. İkinci projemiz de Ulaş mahallemizde olacak. Eğitime desteğimiz devam ediyor, devam etmekte çünkü çocuklar bizim, onlar bizim geleceğimiz biz onlara destek olmak zorundayız. Göreve geldiğimiz günden itibaren okullarımızda ki çocuklarımıza 2 bin 526 adet çanta, kırtasiye malzemesi ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıttık” dedi.

“Birçok ilçede olmayan projeleri bir bir gerçekleştiriyoruz”

Başkan Yüksel yeni belediye olmamıza rağmen birçok ilçede olmayan hizmetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz diyerek, “Nedir bunlar, örneğin atık getirme merkezi, Sağlık mahallemizde bu projeyi hayata geçirerek yine vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine biliyorsunuz Türkiye’de dediğim gibi gelişmiş belediyelerde ne varsa bizde o var, hayvanlarımızı, köpeklerimizi ve kedilerimizi unutmadık onlara da her türlü veteriner hizmetleri yaparak barınak kurduk, veteriner hekimimiz sadece hayvan bakmakla değil tüm okullarda dezenfekte hizmetleri de vermektedirler” diye konuştu.

“İki büyük spor tesisini ilçemize kazandırdık”

Başkan Yüksel konuşmasının devamında, “Biliyorsunuz 10 Ocak benim doğum günümdü bizler sosyal belediyeyiz, sosyal belediyeciliği her zaman ön plana çıkardık çıkarmaya da devam ediyoruz. Önce tesisleşmeye gittik, bu sene 10 Ocak tarihinde Velimeşe mahallemizde kapalı spor salonumuzu ve Naim Süleymanoğlu Spor tesisini gençlerimizin hizmetine açtık bu sene orada 500 çocuğumuza kurs imkanı sağlandı ve her yıl bu kurslarımız devam da edecek. Yine biliyorsunuz profesyonel ligde bizi temsil eden bir takımımız var. Bu takımımız oyuncuları içim 25 odalı adeta bir oteli andıran çok güzel bir tesisi hizmete sunduk. Bu takımımız geçen sene futbol müsabakalarını dışarda oynamak zorunda kalmıştı çünkü sahamız yetersizdi bu sene sahamızın ihalesini yapıp 1500 kişi kapasiteli yeni bir tribün oluşturuldu” şeklinde konuştu.

“Yatırımlarımız için devletten bir kuruş almadık”

Başkan Yüksel bu büyük projeleri yaparken devletten bir kuruş dahi almadıklarını belirterek, “Şunu net söylemek istiyorum bizler bugüne kadar devletten bir kuruş dahi almadık, bu tesislerimizi devletten bir kuruş almadan hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Devletten bize gelen para çok cüzidir, sınırlı miktarda gelmektedir. Dediğim gibi Ergene Belediyesi sosyal belediye çok kısa sürede kurulan bir belediye olmamıza rağmen çok büyük işlere imza attık. Seçim öncesi bizim hayallerimiz vardı, şimdi hayallerimizi gerçeğe kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçeğe kavuşan bu hayaller içinde üç tip düğün salonu projesi vardı, bir tanesini bu sene 19 Mayıs tarihinde Pınarbaşı mahallemizde hizmete sunduk, 500 kişilik düğün salonumuz şu anda Pınarbaşı mahallemizde halkımıza hizmet vermektedir. Düğün salonumuzun yanında çok güzel bir sosyal tesis, çocuklarımız için oyun parkı gençlerimiz içinde yine buraya çok güzel bir basketbol sahası inşa ettik. Aynı projenin ikincisi Allah kısmet ederse Kırkgöz mahallemizde, 29 Ağustosta bu projenin de açılışını yapıp burasını da hizmete sokacağız. Üçüncü çok amaçlı düğün salonu projemiz de Esenler Mahallemizde olacak. Ergene Belediyesi Mahalle muhtarlarının da yanında oldu beş tane mahalle muhtarımızın muhtarlık binası yoktu onlara yeni muhtarlık binaları yaptık ve teslim ettik. Dediğim gibi Ergene Belediyesi herkesin yanında. Zaman zaman sıkıntılarda yaşamadık değil tabi yaşadık, zaman zaman vatandaşımız bizleri de eleştirdi, Büyükşehir’imizi de eleştirdi, Edirne caddesi bizi çok yordu mu yordu fakat ihaleler nedir bir süreçtir. 15 ay süreyle ihale edildi o yüzden firma kanuni hakkını kullanmakta zaten geciktiremez ama bir yolumuz bitti diğer yolumuzda %50’si bitti inşallah Allah kısmet ederse bir ay içersin de Edirne Caddesi bitirilerek hizmete açılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yapılan hizmetler belediyemizin bütçesiyle yapıldı”

Başkan Yüksel, “Ergene Belediyemizin çeşitli mahallelerinde 888 bin metrekare parke taş, 22 bin 500 metre asfalt yol yaptık. Bunların hepsi Ergene Belediyesinin kendi bütçesiyle kendi imkanları ile yapıldı. Ergene bünyesinde 100 kilometre yol yaptık. Bunlar büyük hizmetlerdir. Ergene Belediyesi’nin başı bu hizmetler ile daima dik duracaktır. Parke taş ve yol hizmetlerimiz halen devam da etmektedir. Biliyorsunuz Vakıflar mahallemize bir sevgi yolu yapmıştık şimdi aynı projemizi de Sağlık Mahallesi Edirne Caddesinde hayata geçireceğiz, burada ki çalışmalarımızın çoğu tamamlandı, Ergene bünyesinde çok örnek bir proje oldu. Şu anda devam eden projelerimiz de var Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışıyoruz, Ergenemizin girişinde Kültür Merkezi projemiz devam ediyor, yine birçok ilçemizde olmayan Ergene ilçemize olan çok güzel bir sosyal projemiz olan Marmaracık Mahallemizde gölün kenarında, mesire alanının hemen yanında çok güzel bir sosyal tesis projemiz var vatandaşlarımızın hafta sonu burada güzel vakit geçirmelerini sağlayacak olan bu projemizi de halkımız ile birlikte hizmete açacağız. Dediğim gibi bizler bu güne kadar doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanında olduk yanında olmaya da devam edeceğiz. Bir daha çok net söylüyorum bu projeleri devletten bir kuruş almadan yaptık. Bir ilçenin 20 yılda yapamadığını biz 4 yıla sığdırdık” dedi.