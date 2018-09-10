Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Bu kale Cumhuriyetçilerin kalesi, Bu kale Atatürkçülerin kalesi”

'si düzenlenen Ergene Boza Festivali ve Sünnet Şöleni'nde konuşma yaparak, “Bu kale Cumhuriyetçilerin kalesi, bu kale Atatürkçülerin kalesi, bu kale sizler olduğu sürece düşmeyecek” dedi.

Ergene Belediyesi Sağlık Mahallesi'nde büyük bir coşku içinde kutlanılan 5. Boza Festivali ve Sünnet Şöleninde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel konuşma yaparak Ergene halkının oluşturduğu bu güzel kalenin Cumhuriyetçilerin kalesi, Atatürkçülerin kalesi olduğunu ve bu kalenin düşmeyeceğini belirtti.

“Ergeneli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum”

Başkan Yüksel, “Bizi göreve getiren tüm Ergeneli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, Allah'ın izni ile bizleri bu göreve sizler getirdiniz bizler de size layık olmak adına 24 saat geceli gündüzlü çalışıyoruz. Görünür hizmetlerimiz var görülmeyen hizmetlerimiz var. Bugüne kadar 5 bin hastamızı evinden aldık tedavisini yaptırdık evine teslim ettik, bu hizmetimiz halen devam ediyor. Bugüne kadar yine Ergene bünyesinde 5 bin ailemize aş ve iş imkanı sağladık. Yine Ergene Belediyesi olarak Ergene'de yatan hastalarımıza 500 aileye sağlık hizmeti veriyoruz bunlar belediyecilikte görülmemiş hizmetler. Çok net söylüyorum Tekirdağ genelinde böyle bir hizmet yok sadece Ergene'de var bizler sizin için çalışıyoruz, sizlerin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için çalışıyoruz” dedi.

“Yeni belediye olmamıza rağmen büyük hizmetler yaptık”

Başkan Yüksel yeni kurulan bir belediye olmalarına rağmen çok büyük hizmetler yaptıklarını belirterek, “Biliyorsunuz 10 Ocak benim doğum günümdü, 10 Ocak tarihinde Velimeşe Mahallemizde belediyemizin kapalı spor salonunu açtık, yine rahmetle ismini andığımız Naim Süleymanoğlu Spor tesislerinin açılışını da hep beraber yaptık. Ergene Velimeşespor'umuzun profesyonel maçlarını oynayacağı stadyumunda seyirci kapasitesini ek tribünler oluşturarak bin 500 kişiye çıkardık. Bunlar yeni kurulan bir ilçenin büyük hizmetleri. Bizler dediğim gibi sizler için çalışıyoruz, Ergenemiz için çalışıyoruz. Pınarbaşı Mahallemizde bu sene 500 kişilik kapasiteli kapalı düğün salonumuzun açılışını gerçekleştirdik. Bu güzel hizmetimizin hemen yanı başına çocuklarımız için muhteşem bir parkta inşa ettik. Çok yakında da Kırkgöz Mahallemizde Genel Başkanımızın da katılacağı törenle düğün salonumuzu halkımızın hizmetine açıp Esenler Mahallesinde ki kapalı düğün salonunuz için çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

“Bizler sizler için çalışıyoruz”

Başkan Yüksel, “Bakın çok net bir şey söylüyorum, ben Ergene'de belediye başkanı olmadan önce Sağlık Mahallesine defalarca geldim, sularımız kötüydü içilmiyordu, alt yapı kötüydü herkes şikayetçiydi biz ne yaptık bir yıl içinde Büyükşehir Belediyemiz ile el ele verdik projelerimizi tamamladık ve alt yapımızı yeniledik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ergene Belediyesi'nde 100 kilometre içme suyu, yine buradan Edirne'ye kadar 120 kilo metre kanal yaptılar bunlar yeni kurulan bir belediye için büyük yatırımlar, bizler de boş durmadık ve 880 bin metre kare parke taş yaptık ve halen parke taş çalışmalarımız da devam ediyor. Bunun yanında 22 buçuk kilometre asfalt yol yaptık ve Yeşiltepe ile Sağlık Mahallemizde yoğunlukla bu çalışmamız devam etmekte, her mahallemizde yol çalışması yaptık, park çalışması yaptık, söz verdiğimiz hizmetleri yerine getirmenin mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Çok kısa zamanda çok büyük işler yaptık, Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz Sağlık Mahallemize yeni bir okul kazandırdı bizlerde aynı paralel de bu sene Allah kısmet ederse Yeşiltepe Mahallemizde 100 öğrenci kapasiteli kreş evimizi hizmete açacağız. Yine aynı projeden Ulaş mahallemize de yapacağız. Ergene Belediyemiz bünyesinde sokak hayvanlarımız için çok güzel bir hayvan barınağı yaptık, burada küçük dostlarımıza en iyi şekilde bakılıp tedavileri yapılmaktadır” dedi.

“Ergene halkı çok şanslı”

Başkan Yüksel konuşmasının sonunda Ergene halkının çok şanslı olduğunu belirterek, “Ergene halkı çok şanslı, doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanındayız yanında da olmaya devam edeceğiz. Bizler gece gündüz demeden Ergenemiz için çalışıyoruz, Ergenenin geleceğini inşa etmek adına projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Büyükşehir ile birlikte Ergenemiz için çok güzel projelere imza attı. Biliyorsunuz Sağlık Mahallesi girişinde Büyükşehir Belediyemizin inşa ettiği Kültür Merkezi Projesi tüm hızıyla devam ediyor, vatandaşlarımız her zaman bizim yanımızda bizlerde onların yanındayız, bizi bu göreve layık gördükleri için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok net söylüyorum bu kale Cumhuriyetçilerin kalesi, bu kale Atatürkçülerin kalesi, bu kale sizler olduğu sürece düşmeyecek bu hizmetler devam edecek. Kimse hayal kurmasın, Allah'ın izniyle bizler sizlere güveniyoruz, inanıyoruz, Sahada yaptığımız hizmetlerimiz var, siyasette söyleyecek sözlerimiz var ben tekrar genç kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum, bu festivalde yanımızda olan Ergene halkına, çok değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.