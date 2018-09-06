Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Marmaracık Mahalle Muhtarı Yusuf Cinoğlu’nu Ergene Belediyesi’nce yaptırılan yeni muhtarlık binasında ziyaret etti. Muhtar Cinoğlu, Başkan Yüksel’i bu güzel muhtarlık binasında konuk etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel önceki gün Marmaracık Mahalle Muhtarı Yusuf Cinoğlu’nu muhtarlık binasında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Menderes Yıldız, Ergene Belediyesi Meclis üyeleri Salih Tıknas, Merdin Cantaş ve Ergene Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğan Durmaz da yer aldı.

Marmaracık Mahalle Muhtarı Yusuf Cinoğlu Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’e belediye tarafından yapılarak kendisine tahsis edilen yeni muhtarlık binası için teşekkürlerini sunarken, bunun yanı sıra yine Ergene Belediyesi tarafından yapılan Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Heykeli için de ayrı bir teşekkürde bulundu.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediyecilik hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin koordine ayağı olan muhtarlıkların daha iyi şartlarda hizmet vermelerini sağlamak amacıyla mahalle muhtarlarına modern muhtarlık binaları yaptıklarını belirtti. Mahalle ayırmaksızın Ergene Belediyesi’nin tüm birimlerinin sahada çalıştığını söyleyen Başkan Yüksel, “Çok çalışarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz” dedi.