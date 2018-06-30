Ergene Belediye Başkanı Yüksel sünnet olan çocukları ziyaret etti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene de 280’e yakın çocuğun yararlanacağı sünnet organizasyonu kapsamında cerrahi müdahaleleri yapılan çocukları hastanede ziyaret etti. Çocuklarla şakalaşarak ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Yüksel, hastane ortamında cerrahi müdahaleyle delikanlılığa adım atan çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Yüksel, sosyal belediyecilik anlayışıyla halka sunulan hizmetlerden biri olan sünnet şöleninin ailelerin doya doya eğleneceği bir şölen programı çerçevesinde gerçekleşeceğini kaydetti.

“Sosyal sorumluluklar çerçevesinde vatandaşlarımızın yanındayız”

Sosyal belediyeciliğe önem verdiğini her fırsatta dile getiren Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Sünnetin bizim toplumumuzda gerek dini, gerekse geleneksel açıdan çok önemli bir yeri var. Sünnet erkek evlatlarımız için olmazsa olmazlarımızdan biridir. Erkekliğe ilk adımı atacak olan çocuklarımızın tüm sünnet kıyafetleri Ergene Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Temmuz ayının sonuna kadar sürecek olan sünnet operasyonları için belediyemizin Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından evlerinden alınan çocuklar ve aileleri özel hastanede gerçekleştirilen sünnet işlemlerinin ardından sağlıklarına kavuşana kadar da takipleri yapılmaktadır. Uzman ekipler tarafından sağlıklı bir ortamda sünnet olan çocukların masrafları belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. İlçemizde delikanlılığa ilk adımını atacak miniklerimiz için düzenlediğimiz sünnet şölenimizle birlikte yine bu yıl da bu mutluluğu inşallah hep beraber yaşayacağız” diye konuştu.

Yapılan toplu sünnet etkinliğinin sosyal belediyecilik anlayışı ile ailelere destek olmak adına düzenlendiğine vurgu yapan Yüksel, “Delikanlılığa ilk adımını atacak ilçedeki miniklerimiz için düzenlediğimiz sünnet şöleninde bu mutluluğu yine bu yılda hep beraber yaşamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın acı tatlı günlerinde yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.