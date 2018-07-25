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25 Temmuz 2018 18:13

Ergene Belediyesi 280 çocuğu sünnet ettirdi

Ergene Belediyesinin her yıl geleneksel hale getirdiği boza festivali ve sünnet şöleni kapsamında bu sene 280 çocuk erkekliğe ilk adımı atarak Ergene Belediyesi tarafından sünnet ettirildi.

Ergene Belediyesi 280 çocuğu sünnet ettirdi

25 Temmuz 2018 18:13


Ergene Belediyesi tarafından geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu senede sünnet çağına gelmiş çocuklar sünnet ettirildi. Özel bir hastanede gerçekleşen sünnet operasyonlarında Ergene Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü birimi, ailelerin bu özel günlerinde başından sonuna kadar yanlarında oldu. 26 Haziran tarihinden itibaren hergün evlerinden alınarak hastaneye götürülen çocuklar uzman doktorlar tarafından sünnet ettirildi ve tekrar evlerine geri bırakıldı.


Eylül ayı içinde yapılacak olan sünnet şöleni kapsamında hastanede sünnet olan çocuklara Ergene Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi. Çocuklarının erkekliğe ilk adımı atmalarında büyük desteği olan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’e teşekkür eden aileler, “Bu güzel projenin içinde yer almaktan çok mutluyuz, bugün bizim en heyecanlı günümüz, Belediye Başkanımız Rasim Yüksel’in yapmış olduklarından çok memnunuz” dedi.




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