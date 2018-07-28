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28 Temmuz 2018 12:14

Ergene Belediyesi 3 bin 500 hasta nakli gerçekleştirdi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediyesi olarak son 3 yılda 3 bin 500 hasta nakli gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ergene Belediyesi 3 bin 500 hasta nakli gerçekleştirdi

28 Temmuz 2018 12:14


Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın her daim yanında olduklarının altını çizen Başkan Yüksel, "Ergene Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Birimi 2015 yılından itibaren 3 bin 500 defa çevre il ve ilçe hastanelerine hasta nakli gerçekleştirdi. Vatandaşın her daim yanında olan Ergene Belediyesi bünyesinde bulunan Sağlık İşleri Birimi ile gerek evde bakım gerekse ihtiyaç sahibi aileleri çevre il ve ilçe hastanelerine taşıyarak sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2015 yılından itibaren 3 bin 500 defa çevre il ve ilçe hastanelerine hasta naklini gerçekleştirdik. Ergene Belediyesi olarak bu hizmetimiz ile de örnek bir belediyecilik hizmeti sunuyoruz. İlçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım sağlamak adına hayata geçirdiğimiz Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yürüttüğümüz evde bakım ve sağlık hizmetiyle kimsesiz ve yardıma muhtaç vatandaşların yaralarını sarıyoruz. Ergene Belediyesi olarak sağlık hizmetini vatandaşların ayağına götürüyoruz" dedi.




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