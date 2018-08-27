Ergene Belediyesi bayramda 3 ton et poşeti dağıttı

Ergene Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Veterinerlik birimi tarafından çevreyi korumak, kötü kokulara engel olmak ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için Kurban Bayramı süresince mahallelerde kurban et poşeti dağıtıldığı bildirildi.

Ergene Belediyesi’nde bulunan 17 mahalleyi sokak sokak gezen ekipler 3 ton kurban et poşetini vatandaşların yanı sıra mahalle muhtarlıklarına da teslim etti. Belediye ekiplerinden kurban poşetlerini temin edemeyen vatandaşlar mahalle muhtarlıklarına giderek kurban et poşetlerini teslim aldı.