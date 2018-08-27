Diğer
Kategoriler
27 Ağustos 2018 17:25

Ergene Belediyesi bayramda 3 ton et poşeti dağıttı

Ergene Belediyesi vatandaşlarına Kurban Bayramı’nda kurban et ve sakatatlarını muhafaza etmek üzere 3 ton kurban et poşeti dağıttı.

Ergene Belediyesi bayramda 3 ton et poşeti dağıttı

27 Ağustos 2018 17:25


Ergene Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Veterinerlik birimi tarafından çevreyi korumak, kötü kokulara engel olmak ve vatandaşların kurbanlık et ve sakatatları muhafaza etmesi için Kurban Bayramı süresince mahallelerde kurban et poşeti dağıtıldığı bildirildi.


Ergene Belediyesi’nde bulunan 17 mahalleyi sokak sokak gezen ekipler 3 ton kurban et poşetini vatandaşların yanı sıra mahalle muhtarlıklarına da teslim etti. Belediye ekiplerinden kurban poşetlerini temin edemeyen vatandaşlar mahalle muhtarlıklarına giderek kurban et poşetlerini teslim aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç