Ergene Belediyesi engelli vatandaşlara akülü araç desteğinde bulunuyor

Ergene Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Osman Şen isimli vatandaşa ihtiyacı olan akülü aracını teslim etti.

Ergene'de bulunan engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak adına Ergene Belediyesi'nin akülü araç yardımı devam ediyor. Sosyal belediyecilik kapsamında Ergene Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen tekerlekli ve akülü sandalye yardımlarının vatandaşların gerekli evrakları tamamlanmasıyla araç teslim işlemleri yapılıyor. Önceki günde Ergene Belediyesi Meclis Üyesi Yüksel Baydarlı'nın da katılımıyla Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Osman Şen isimli vatandaşa akülü aracı teslim edildi.

Akülü aracını Ergene Belediyesi'nden alan Osman Şen, duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ergene Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

Ergene Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Ergene'de 100'den fazla engelli vatandaş için tekerlekli ve akülü sandalye teslim edildiği ve vatandaşlardan gelen başvuruların değerlendirilmesiyle tekerlekli ve akülü araç yardımlarının devam edeceği kaydedildi.