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10 Ağustos 2018 13:26

Ergene Belediyesi evde bakım hizmetleri ile fark oluşturuyor

Tekirdağ Ergene Belediyesi vatandaşların her daim yanında olan belediyecilik anlayışıyla ilçe genelinde ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar için başlattığı evde bakım hizmetini sürdürmeye devam ediyor.

Ergene Belediyesi evde bakım hizmetleri ile fark oluşturuyor

10 Ağustos 2018 13:26


Ergene ilçesi sınırları içinde yaşayan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara yönelik Evde Bakım Hizmetleri Birimi kuran Ergene Belediyesi, vatandaş memnuniyeti ile birlikte Evde Bakım Hizmeti Projesi’ni sürdürerek örnek bir belediyecilik hizmeti sergiliyor.


Oluşturulan hizmet kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların temizlik ve genel sağlık bilgilendirmesi ile kontrolleri belediyenin sağlık personeli tarafından yapılıyor. Evlerinin temizliği de yine temizlik personeli tarafından yapılıp, belediye berberi tarafında da vatandaşların tıraş işlemleri gerçekleştiriliyor. Hafta içi her gün hazırlanan program dahilinde evlere giden evde bakım hizmetleri personeli çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.


Bu güzel hizmetten dolayı vatandaşlar Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’e teşekkürlerini iletirken, “Ergene Belediyesi her zaman yanımızda, bizi yalnız bırakmadıkları için Belediyemize ve Başkanımız Rasim Yüksel’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.




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