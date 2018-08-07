Ergene Belediyesi gençleri kötü alışkanlıklardan sporla uzak tutuyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi’nde yer alan ve belediye tarafından yaptırılan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ve Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yaz dönemi spor okullarını ziyaret eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene’de öğrenciler yaz okullarına başladılar. Yüzlerce öğrencimize yaz sezonunda değişik kurslar veriyoruz. Basketbol, voleybol ve futbol kurslarının yanı sıra İngilizce ve resim gibi dersler de veriyoruz. Kurslarımızda 500’ün üzerinde öğrencimiz var" dedi.

"Ben yıllarca top oynadım, kötü alışkanlıklardan uzak durmamın sebebi futboldur" diyen Başkan Yüksel, "Gençler de spora yönelerek kötü alışkanlıklardan uzak duracaklardır. Futbol, voleybol ya da basketbol oynayan bir kişinin alkol ya da sigara gibi kötü alışkanlıklardan mecburen uzak duracağını biliyoruz. Biz her zaman gençlerimizin öncüsü olduk olmaya da devam ediyoruz. Ergene’de bu tür faaliyetler devam ediyor. Burada da öğrencilerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Aileler de mutlu, öğrenciler de çok mutlu" diye konuştu.

17 mahalleden ücretsiz servis imkanı sunuluyor

Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okullarında genç sporcu adaylarına eğitimler veren öğretmenler de yaz okullarının Velimeşe Mahallesi’nde yer alan kapalı spor salonunda gerçekleştirildiğini ancak gençlerin Ergene’nin 17 ayrı mahallesinden ücretsiz servislerle salona ulaştırıldığını kaydetti.