Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 11:18

Ergene Belediyesi gençleri kötü alışkanlıklardan sporla uzak tutuyor

Tekirdağ Ergene Belediyesi tarafından ilçede yaşayan gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spora kazandırmak adına başlatılan yaz dönemi spor okulları devam ediyor.

Ergene Belediyesi gençleri kötü alışkanlıklardan sporla uzak tutuyor

07 Ağustos 2018 11:18


Tekirdağ’ın Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi’nde yer alan ve belediye tarafından yaptırılan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ve Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen yaz dönemi spor okullarını ziyaret eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene’de öğrenciler yaz okullarına başladılar. Yüzlerce öğrencimize yaz sezonunda değişik kurslar veriyoruz. Basketbol, voleybol ve futbol kurslarının yanı sıra İngilizce ve resim gibi dersler de veriyoruz. Kurslarımızda 500’ün üzerinde öğrencimiz var" dedi.


"Ben yıllarca top oynadım, kötü alışkanlıklardan uzak durmamın sebebi futboldur" diyen Başkan Yüksel, "Gençler de spora yönelerek kötü alışkanlıklardan uzak duracaklardır. Futbol, voleybol ya da basketbol oynayan bir kişinin alkol ya da sigara gibi kötü alışkanlıklardan mecburen uzak duracağını biliyoruz. Biz her zaman gençlerimizin öncüsü olduk olmaya da devam ediyoruz. Ergene’de bu tür faaliyetler devam ediyor. Burada da öğrencilerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Aileler de mutlu, öğrenciler de çok mutlu" diye konuştu.



17 mahalleden ücretsiz servis imkanı sunuluyor


Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okullarında genç sporcu adaylarına eğitimler veren öğretmenler de yaz okullarının Velimeşe Mahallesi’nde yer alan kapalı spor salonunda gerçekleştirildiğini ancak gençlerin Ergene’nin 17 ayrı mahallesinden ücretsiz servislerle salona ulaştırıldığını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç