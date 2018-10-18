Ergene Belediyesi kuaförlük ve berberlik kursu açıyor

Ergene Belediyesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ortaklığında vatandaşlara meslek edindirme adına yeni dönemde Kuaförlük ve Berberlik kursu vermeye hazırlanıyor. 5 Kasım tarihinde başlayacak olan yeni dönem kursu için kayıtların devam ettiği, son başvuru tarihinin ise 26 Ekim 2018 olduğu kaydedildi.

Ergene Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ortaklığında ücretsiz bir şekilde verilecek olan Kuaförlük ve Berberlik kursuna kayıt yaptırmak isteyenlerin Zübeyde Hanım Parkı, Ulaş Belediye Binası, Velimeşe Hizmet Binası ve TEMEK Tekirdağ merkezine başvurmalarının gerektiği belirtildi.

Kuaförlük ve Berberlik kursunun Ergene Belediyesinin Velimeşe Mahallesi'nde bulunan kurs merkezinde verileceği, kuaförlük kursunun hafta içi her gün saat 09.00 ile 13.00 arasında toplam 357 saat, berberlik kursunun ise hafta içi her gün saat 13.00 ile 17.00 saatleri arasında toplamda 372 saat süreceği ifade edildi. Kurs sonunda verilecek olan eğitim sertifikalarının ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olacağı ve vatandaşlara yeni iş kapıları açılacağı da kaydedildi.