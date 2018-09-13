Ergene Belediyesi kültür gezilerine başlıyor

18 Eylül tarihinde başlayacak olan Bursa gezileri 3 Ekim tarihinde son bulacak.

Ergene Belediyesi tarafından her sene düzenlenen kültür gezilerinin bu sene ki durağı Bursa oldu. Ergeneli vatandaşları Bursa'ya götürecek olan Ergene Belediyesi Bursa'nın tarihi yerlerini Ergene halkı ile buluşturacak. Bursa iline düzenlenecek olan kültür gezilerine gitmek isteyenlerin kimlik fotokopisi ve ikametgah belgeleri ile ile kayıt yerlerine başvurmaları gerekiyor. Kayıtlar mahalle muhtarlıklarına, Zübeyde Hanım Parkı, Velimeşe Hizmet Binası, Ulaş Mahallesi Belediye Binası, Vakıflar Mahallesi ve Bakırça Ekmek Satış Noktası ile İğneler Mahallesi Kütüphanesi'ne yapılabilecek.

Bursa iline ilk sefer 18 Eylül tarihinde Yulaflı ve Bakırça Mahalleleri'nden yapılacak daha sonra, 19 Eylül Karamehmet, Marmaracık, 20 Eylül Velimeşe, 21 ve 22 Eylül Yeşiltepe, 23, 24 Eylül Sağlık Mahallesi, 25 Eylül Cumhuriyet ve Velimeşe, 26 Eylül Pınarbaşı ve Paşaköy, 27 Eylül Misinli, 28 Eylül Ahimetmet ve İğneler, 29 Eylül Cumhuriyet ve Vakıflar, 30 Eylül ve 1 Ekim Ulaş, 2 Ekim Vakıflar ve 3 Ekim tarihinde de Esenler ile Kırkgöz Mahalleleri'nden Bursa iline kültür gezileri düzenlenecek.

16 gün boyunca sürecek olan Bursa İli Kültür Gezilerinde görevli rehber eşliğinde tarihi yerler gezilecek ve bunun yanı sıra ücretsiz yemek ikramları da olacak.