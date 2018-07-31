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31 Temmuz 2018 16:33

Ergene Belediyesi Marmaracık Mahallesi’ne park yapacak

Tekirdağ Ergene Belediyesi tarafından Marmaracık Mahallesi’nde yapılması planlanan yeni park projesinin ihalesi tamamlandı.

Ergene Belediyesi Marmaracık Mahallesi’ne park yapacak

31 Temmuz 2018 16:33


Ergene’yi her geçen gün daha da güzelleştirme adına çalışmalar yapan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ergene’nin mahallelerine yapılan yeni oyun parkları ile çocuklar gönüllerince eğlenirken aileler de yeşil doğanın tadını çıkarıyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mahallelere kazandırdığı güzel parklara şimdi yeni birini daha ekliyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Marmaracık Mahallesi’ne yeni yapılacak olan park projesi için çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak.


Toplam 6 bin 700 metrekare alan üzerine yapılacak olan yeni parkta 3 bin 380 metrekare yeşil alan olacak. Bin 700 metrekare beton yol, 580 metrekare yürüyüş yolu, çocuklar için 645 metrekare kauçuk oyun alanı, 13 adet kamelya, 50 adet oturma bankı, 1 adet çay ocağı, bay, bayan ve engelli tuvaleti, alan içinde bulunan bin 200 ağaca ek olarak bin 827 adet ağaç, oyun grupları, spor aletleri, trambolinler, engellilere yönelik aletler, aydınlatma ve sulama sistemleri yapılarak parkın etrafı beton duvarlar ile çevrilecek.




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