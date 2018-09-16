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Ergene Belediyesi Sağlık Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

Ergene Belediyesi’nin ilçe genelindeki mahallelerde yapmış olduğu asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ergene Belediyesi'nin ilçe genelindeki mahallelerde yapmış olduğu asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olan ekipler bu kapsamda önceki gün de Sağlık Mahallesi Konuk Sokak üzerinde çalışma yaptı.


Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hummalı bir şekilde devam eden asfaltlama çalışmaları kapsamında ekipler önceki gün Sağlık Mahallesi Konuk Sokak'ta çalışma yaptı. Ekipler sabah erken saatte mesailerine Konuk Sokak'tan başlarken, vatandaşlar yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladı.


Geçtiğimiz haftalarda Konuk Sokak'ta kazı çalışmasında bulunan ekipler dolgu malzemelerinin sokağa serilmesinin ardından burada sıkılaştırma çalışmasında bulundu. Son olarak sıcak asfaltı zemine döken ekipler çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmadan dolayı Ergene Belediyesi'ne teşekkür eden mahalle sakinleri, “Belediyemizin Sağlık Mahallesi'nde yapmış olduğu asfalt çalışmaları ile mahallemiz yaşanılacak bir yere dönüştü” dediler.


Konuk Sokak'ta asfaltlanma çalışmalarını tamamlayan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı bir diğer ekip de Edirne 9. Sokak'ta kazı çalışması başlattı. İlerleyen günlerde bu sokakta da asfaltlama çalışması yapılacağı kaydedildi.

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