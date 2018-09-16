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Ergene Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor

Ergene ilçesinde yol kazı çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarına Sağlık Mahallesi Edirne 9.

Sokak'ta başladı.


Ergene Belediyesi, Sağlık Mahallesi'nde birçok cadde ve sokakta gerçekleştirdiği yol kazı çalışmasıyla birlikte sıcak asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Büyük iş makineleri vasıtasıyla kazılan cadde ve sokaklara daha sonrasında sıcak asfalt dökülüyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olan ekipler şimdi de Sağlık Mahallesi Edirne 9. Sokak'ta çalışmalarına başladı. 9. Sokak üzerinde yol kazı çalışmalarına başlayan ekipler, diğer sokak ve caddelerde olduğu gibi bu bölgeye de sıcak asfalt dökecek.


Yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirten Edirne Caddesi 9. Sokak sakinleri, Sağlık Mahallesi'nde birçok sokağın asfaltlanmasından sonra sıranın kendi sokaklarına geldiğini ifade ederek, kendilerini yol mağduriyetinden kurtaran Ergene Belediyesine teşekkür ettiler.

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