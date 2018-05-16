Ergene Belediyesinden geleneksel Anneler Günü kutlaması

Misinli Düğün Salonu’nda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen Anneler Günü kahvaltı etkinliğine Tekirdağ Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve eşi Ayten Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Çevikelli, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve eşleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşma yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Bizlere sevmeyi sevilmeyi hoşgörüyü büyüklere saygıyı ve küçükleri sevmeyi öğreten değerli annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Bizi bu göreve bayanlar getirdi. Hizmetlere hizmet etmenin gururu yaşıyorum. Bizlere bu görevi laik gören tüm Ergenelilere teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler belediyeciliği sadece yol, su projelerini hayata geçirmek olarak görmüyoruz. Doğumdan ölüme kadar vatandaş memnuniyetini ve sevgisini sürdüren bir sosyal belediyecilik olarak sürdürüyoruz. 3 bin 500 hastayı evden aldık hastaneye götürdük. 300’e yakın Ergenelimiz evde bakım hizmetinden faydalandı. 500’e yakın Ergeneli çocuğu sünnet ettirdik. Bunlarla da sınırlı kalmadık her mahallemizde projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Çok Amaçlı Düğün Salonu Projesinden Gündüz Bakımevi Projesine kadar pek çok alanda hizmet ve çalışmalarımız devam etmekte. Hizmetler, projeler bir yana Annelerimiz bizim baş tacımızdır. Annemiz, bizi dünyaya getiren, yaşamı boyunca da bizim en büyük destekçimizdir. Analarımız dilimizin öğreticisidir. Hayatı bize tanıtanlardır. Bu anlamda annelerimiz ilk ve ebedi öğretmenlerimizdir. Bizim onlardan öğreneceklerimiz bir hayat boyu devam eder. Hayatımıza ait güzelliklerin başında hep anamızın bize öğrettikleri ve bizim için yaptıkları gelir. Anaların çocuklarına sevgileri karşılıksızdır" dedi.

Program alanında masaları tek tek gezen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, etkinliğe katılanlara karanfil hediye etti. Katılımcılar gönüllerince eğlenerek keyifli bir gün geçirdi.