Ergene Belediyesinden her mahallede iftar yemeği

Ergene ilçesine bağlı mahallelerde başlayan iftar yemeklerine belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ayrıca vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını da dinliyor.

İftar yemeklerini Başkan Rasim Yüksel servis etti

Ergene’nin Ahimehmet Mahallesi’nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, vatandaşlara önce yemek servisinde bulundu daha sonra onlarla aynı sofraya oturarak orucunu açtı.

Vatandaşlara yemek servisi yapan Başkan Rasim Yüksel, "Trakya’da bu geleneği Ergene Belediyesi olarak bizler başlattık. Mahalle iftarları birlik ve beraberliği aynı zamanda kaynaşmayı simgeliyor. Zaten Ergene’de diğer ilçelere nazaran örnek bir dayanışma var. Sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, halkımızla iç içeyiz. Her akşam bir mahallemizde iftar sofrası kurmaya devam ediyoruz. Ahimehmet Mahallemizde de bu iftar sofrasını kurduk. Tutulan oruçları, edilen duaları yüce Rabbim kabul ve makbul eylesin" dedi.