Ergene Belediyesinden ihtiyacı olanlara hasta yatağı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden ve bu bağlamda vatandaşın her daim yanında olan Ergene Belediyesi oluşturmuş olduğu Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile yatağa bağlı olan ihtiyaç sahiplerine hasta yataklarını teslim ediyor.

2014 yılından bu yana Ergene'de ikamet eden 58 hastaya hasta yatağı teslim eden belediye ekipleri bununla da sınırlı kalmadı. 2015 yılından itibaren 3 bin 500 defa çevre il ve ilçe hastanelerine hasta nakli gerçekleştiren Ergene Belediyesi ekipleri 2016, 2017 ve 2018 yılları içinde hasta nakil araçları ile toplamda 1 milyon 117 bin kilometre yol kat etti.

Ergene Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yaptığı çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "31 vatandaşımıza engelli aracı, 55 vatandaşımıza 40 bin hasta bezi, 71 ailemize 75 bin adet çocuk bezi, 152 vatandaşımıza akülü engelli aracı teslim ettik. Belediyemiz tarafından evde bakım hizmeti ile 298 kez fizyoterapi, bin defa tıraş, 600 defa temizlik, toplamda ise bin 898 kez evde bakım hizmeti verilirken, Ergene Belediyesi ayrıca 500 aileye yeni doğan hoş geldin bebek çantası hediye etti" denildi.