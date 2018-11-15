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Ergene Belediyesinden vatandaşları ısıtacak yardım

Ergene Belediyesi, Sağlık, Yeşiltepe ve Cumhuriyet mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelere soba dağıtımında bulundu.


Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Ergene Belediyesi, kış ayı için yapılan sosyal yardımlarıyla da vatandaşın yanında yer alıyor. Ergene Belediyesi, bir hayırseverin katkılarıyla Sağlık, Yeşiltepe ve Cumhuriyet mahallelerinde soba dağıtımında bulundu. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, soba dağıtımında en kısa sürede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımında da bulunacaklarını belirtti. Sosyal belediyecilikte ana hedefin halkın memnuniyeti olduğunu belirten Yüksel, “Tütmeyen baca, aş, iş derdi olmayan bir ilçe olmak istiyor ve bunun için de büyük gayret sarf ediyoruz“ dedi.


Yeni sobalarını alan vatandaşlar, duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler. Daha sonra vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelen Başkan Yüksel, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

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