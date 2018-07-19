Ergene Belediyesinden yapılandırma fırsatı açıklaması

Tekirdağ’ın Ergene Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların Ergene Belediyesine ait vergi borçlarına yönelik yapılandırma fırsatı sunduğu açıklandı. 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında yapılan açıklamada "Belediyemize vergi borcu bulunan (idari para cezaları hariç) vatandaşlarımızın, borçları yapılandırılacak. Borçlar 6 aydan 18 aya kadar taksitlendirilecek ve gecikme faizi alınmayacaktır" denildi.

Son tarih 31 Temmuz

Borçlar, gecikme ve cezalardan kaynaklanan artışlar yeniden değerlendirilerek yapılandırılıyor. Veznelerde yoğunluk yaşanmaması için ödemelerin son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacak tutarının peşin ve taksitle ödenmesi imkanı getirildi. Başvurularını yapmayan vatandaşlarımızın kanunun öngördüğü şekilde hukuki yaptırımla karşı karşıya kalmaması adına, borçluların 31 Temmuz tarihine kadar belediyemize gelerek yapılandırma başvurusunda bulunması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.