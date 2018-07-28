Ergene Belediyesi’nin Çok Amaçlı Düğün Salonu Projesi devam ediyor

Ergene Belediyesi’nin mahallelerde sürdürdüğü hizmet çalışmaları devam ediyor. Esenler Mahallesi’nde de düğün salonu inşaatının bu yıl tamamlanarak hizmete girmesi ön görülüyor. Düğün salonu projesinin halkın ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak şekilde dizayn edileceği öğrenildi.

2018 yılı içinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak olan Çok Amaçlı Düğün Salonu Projesi’nin 918 metrekare alanda 500 kişilik mini anfi açık hava etkinlik alanı, eğlence alanı, gelin odası, mutfak, depo ve tuvalet alanları bulunduğunun bilgisi kaydedildi.

Başkan Yüksel ‘Durmak Yok Yola Devam’

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yaptığı açıklamada, “Seçim öncesinde verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ergenemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Gerçekleştirme imkanı bulduğumuz hizmetlerin yanı sıra çizimleri tamamlanmış projeleri de sırasıyla tamamlamaya gayret ediyoruz. Yeni projelerle birlikte geleceğin modern Ergene’sini kurmak için gayret sarf ediyoruz. Bu doğrultuda düğün salonu ihtiyacı olan Pınarbaşı mahallemize düğün salonunu kazandırırken diğer mahallelerimizde yapım çalışmalarına başladık. Bu salonlar sadece düğün salonu olarak da kullanılmayacak. Çok amaçlı salon olarak kullanılabilecek ve mahalle halkına hizmet verecek alanlar olacak” dedi.