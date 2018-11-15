Ergene Belediyesinin düzenlediği kuaförlük kursu başladı

Uzman eğitici tarafından verilen dersler hafta içi her gün sabah 08.40 ile 12.00 saatleri arasında verilecek. Ergene Belediyesi servis araçları ile vatandaşlar ücretsiz bir şekilde kurslara götürülüp getirilecek. Nisan ayına kadar devam edecek olan kurslar sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgeleri kursiyerlere teslim edilecek. Bu belgeler ile vatandaşlara yeni iş kapıları açılmış olacak. Kursiyerler ayrıca dönem içinde de uygulamalı ve yazılı olarak sınav olacak.

İlk derslerini alan kursiyerleri ziyaret eden Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Albayraktar, TEMEK temsilcisi Hüseyin Yaşar ve Ergene Belediyesi Meclis üyeleri, kursiyerlere başarı dileklerinde bulundu. Önümüzdeki hafta Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de katılımıyla kuaförlük kursunun törenle resmi açılışı yapılacak.