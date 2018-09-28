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Ergene Belediyesinin kültür gezileri sürüyor

Tekirdağ Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl Bursa’ya gerçekleştirilen kültür gezileri tüm hızıyla devam ediyor.

Tekirdağ Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl Bursa'ya gerçekleştirilen kültür gezileri tüm hızıyla devam ediyor.


Ergene'de ikamet eden hemen herkesin bu imkandan eşit bir şekilde yararlanabilmesi için her mahallede ayrı ayrı düzenlenen organizasyona katılan Ergeneliler Bursa'ya tarihi bir gezi gerçekleştiriyor.


Ergene Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün düzenlediği Bursa Kültür Gezisi'ne son olarak Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar katıldı.

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