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16 Ağustos 2018 11:57

Ergene Halk Oyunları Topluluğu, ülkeyi Makedonya’da temsil etti

Ergene Belediyesi Halk Oyunları topluluğu, Makedonya Radoviş ilçesinde düzenlenen Yörük Festivali etkinliklerine katıldı.

Ergene Halk Oyunları Topluluğu, ülkeyi Makedonya’da temsil etti

16 Ağustos 2018 11:57


Festival etkinlikleri kapsamında yurda ait halk oyunları gösterilerini sunan Ergene ekibi festivalde yer alan davetlilerin büyük beğenisini kazandı.


Ergene Belediyesinin Halk Oyunları topluluğu gerek yurt içi gerekse yurt dışında düzenlenen çeşitli etkinlik ve festivallerde ülkeyi ve Ergene’yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Ergene Belediyesinin ilk kardeş şehri olan Makedonya’nın Radoviş şehrinde bu sene 12.’si düzenlenen Yörük Festivali’nde de yer alan Ergene Belediyesi Halk Oyunları topluluğu festival etkinlikleri kapsamında ülkeye ait halk oyunları gösterilerini sundu.


Makedonya’nın doğusunda farklı şehirlerde yaşayan Yörük Türkleri, yılın belli zamanlarındaki etkinlikler vasıtasıyla bir araya geliyor. Yörük Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Radoviş kenti, geleneksel Yörük şenliklerine bu sene bir kez daha ev sahipliği yaptı.


Kardeş şehir Radoviş’te festival kapsamında halk oyunları gösterilerinin yanı sıra, yine farklı ülkelerden gelen ekipler tarafından tiyatro gösterimi ve yağlı güreş müsabakaları da yapıldı. Bu seneki etkinlik yarışmalarına ayrıca tenis ve futbol müsabakaları da eklendi. Makedonya’nın Radoviş şehrinden Ergene ilçesine göç etmiş vatandaşların da ilgi gösterdiği festivale, geçen yıl Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve belediye meclis üyeleri de katılım yaparak, Ergene’nin kardeş şehrinde yaşanan festival coşkusuna tanıklık etmişti.




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