Ergene İlçe Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

Ergene Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya Kaymakam Kızıltoprak'ın yanı sıra Ergene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Özgür Dehri, Ergene İlçe Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Murat, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Çevikelli, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Hülya İnci, Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, Ergene Toplum Sağlığı Başkan Vekili Uzman Doktor Enver Tarım, Tekirdağ ASKF Temsilcisi Mülayim Bedir, Av. Kerem Saydere, Sağlık Mahallesi Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kazan, Ergene Belediyespor Kulübü Başkanı Salih Kılıç, Ergenegücü Ulaşspor Kulübü Başkanı Kenan Çabuker, Ergene Velimeşespor Kulübü Başkanı Adem Memiş, Ergene Esenspor Kulübü Başkanı Erdi Tınmaz, Ergene Kırkgöz Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İrfan Şahin, Misinlispor Kulübü Başkanı Yalçın Akpınar, Ahımehmet Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nevzat Mercan, Yeşiltepespor Kulübü Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ergene Gençlerbirliğispor Kulübü Başkanı Erol Karaca katıldı.

Ergene ilçesinde spor güvenliği ile ilgili kararların alındığı toplantıda daha önce alınan kararlar ve tesislerin sezona hazır olup olmadığı değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararların uygulandığı ve tesislerin yeni sezona hazır olduğu kaydedildi.

Kaymakam Kızıltoprak yeni sezonda Ergene'yi temsil edecek olan kulüplere başarılar diledi.