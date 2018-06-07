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07 Haziran 2018 12:34

Ergene Kaymakamlığı yaz spor okulları açıyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kaymakamlık tarafından yaz spor okulları açılacağı kaydedildi.

Ergene Kaymakamlığı yaz spor okulları açıyor

07 Haziran 2018 12:34


Ergene Kaymakamlığı bünyesinde yer alan Ergene İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ergene Şubesi işbirliğinde düzenlenecek yaz spor okulu faaliyetleri, 27 Haziran’da Ergene Ulaş Futbol Sahası, Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu Kapalı Spor Salonu ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonunda başlayacak.


Voleybol, basketbol, mangala, futbol, masa tenisi ve badminton branşlarında dönüşümlü olarak gerçekleşecek Yaz Spor Okulu faaliyetine ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği kaydedildi.


Başvuruların başlangıç tarihine kadar izin evrakları doldurularak Ergene Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ve Ergene Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı ifade edildi.




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