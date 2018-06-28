Ergene Kaymakamlığı Yaz Spor Okulları başladı

Ergene Kaymakamlığı bünyesinde Ergene Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ergene Şubesi ve Ergene Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü Yaz Spor Okulları faaliyetleri Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu Kapalı Spor Salonu’nda Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, Ergene Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, sporcular, öğrenciler ve velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış programı ile başladı.

176 sporcu öğrencinin başvuruda bulunduğu yaz dönemi spor okullarının Sağlık Mahallesi’nde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda, Yeşiltepe Mahallesi’nde Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu Spor Salonu’nda, Ulaş Mahallesi’nde Ulaş Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası’nda ve Cumhuriyet Mahallesi’nde Cumhuriyet İlkokulunda planlandığı belirtildi. Faaliyetlerde en yakın spor tesislerinden sporcu öğrencilerin faydalanmasını amaçlandığı ve yaz dönemi spor okulları bünyesinde futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, badminton ve mangala branşlarının planlandığı kaydedildi. Renkli görüntülere sahne olan açılış töreninin ardından çalışmalar resmen başlamış oldu.