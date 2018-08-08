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08 Ağustos 2018 17:36

Ergene Kaymakamlığı Yaz Spor Okulları ve Kuran Kursu finali yapıldı

Tekirdağ Ergene Kaymakamlığı bünyesinde Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ergene Şubesinin gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulu ve Kuran Kursu faaliyetleri 6 ayrı branşta toplam 498 öğrenciye hizmet verdi.

Ergene Kaymakamlığı Yaz Spor Okulları ve Kuran Kursu finali yapıldı

08 Ağustos 2018 17:36


Yıldırım Beyazıthan Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda ve bahçesinde gerçekleştirilen final programının açılış konuşmasını yapan Ergene Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Şenol Doğramacı her daim çalışmalarında kendilerini motive eden ve destek veren Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak’a teşekkür etti.


Çeşitli müsabakaların yapıldığı, ödüllü ve eğlenceli yarışmaların düzenlendiği faaliyette çocuklara Kaymakam Kızıltoprak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede ve Ergene Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı tarafından çeşitli hediyeler verildi.




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