Ergene Kaymakamlığı Yaz Spor Okulları ve Kuran Kursu finali yapıldı

Yıldırım Beyazıthan Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda ve bahçesinde gerçekleştirilen final programının açılış konuşmasını yapan Ergene Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Şenol Doğramacı her daim çalışmalarında kendilerini motive eden ve destek veren Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak’a teşekkür etti.

Çeşitli müsabakaların yapıldığı, ödüllü ve eğlenceli yarışmaların düzenlendiği faaliyette çocuklara Kaymakam Kızıltoprak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede ve Ergene Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı tarafından çeşitli hediyeler verildi.