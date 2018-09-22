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Ergene Kaymakamlığından dolandırıcılık uyarısı

Ergene Kaymakamlığından yapılan açıklamada ilçe Kaymakamı Fatih Kızıltoprak’ın adını kullanan bazı kişilerin tekerlekli sandalye başta olmak üzere çeşitli taleplerle ilçede ikamet eden vatandaşları arayarak yardım istediğinin öğrenildiği ancak kaymakamlığın böyle bir isteğinin olmaması nedeniyle bu tip taleplere itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Ergene Kaymakamlığından yapılan açıklamada ilçe Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'ın adını kullanan bazı kişilerin tekerlekli sandalye başta olmak üzere çeşitli taleplerle ilçede ikamet eden vatandaşları arayarak yardım istediğinin öğrenildiği ancak kaymakamlığın böyle bir isteğinin olmaması nedeniyle bu tip taleplere itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.


Kaymakamlık Makamından yapılan açıklamada, “Son günlerde Kaymakamımız Fatih Kızıltoprak'ın adı kullanılarak tekerlekli sandalye talep edildiği öğrenilmiştir. Kaymakamımızın bu konularda hiçbir talebi olmamaktadır. Bu tür taleplere itibar edilmemesi ve benzer girişimlerin kaymakamlığımıza ve Kolluk Kuvvetlerimize ivedilikle iletilmesinin uygun olacağı kamuoyuna duyurulur” denildi.

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