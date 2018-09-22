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Ergene Kaymakamlığından üniversiteye başlayacak olan öğrencilere destek

Ergene Kaymakamlığı ilçede ikamet eden ve üniversiteye başlayacak olan öğrencileri bu sene de unutmadı.


Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda üniversiteli olan Ergeneli öğrenciler ve aileleri ile bir araya gelerek çeşitli hediyeler dağıttı.


Üniversiteye başlayacak öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Kaymakam Kızıltoprak “Sizler bizim geleceğimizsiniz, ileride mesleğiniz olacak bölümlerdeki eğitiminizi başarıyla tamamlamanızı temenni ediyorum. Size düşen görev her zaman çok çalışmak. Bu yolda aileleriniz ve biz her zaman yanınızdayız” dedi.

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