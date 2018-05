Ergene Kültür Merkezi’nin temeli atıldı

Ergene ilçesi Edirne Caddesi üzerinde inşa edilecek olan Ergene Kültür Merkezi’nin temel atma törenine, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Tekirdağ Milletvekili Aday Adayı Ünal Baysan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan, Daire Başkanları Siyasi Parti Temsilcileri, Basın Mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel yapılan çalışmalara değinerek, "Ergene, günden güne gelişiyor ve değişiyor. Verdiğimiz sözleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman bizim yanımızda oldu, olmaya da devam ediyor. 11 ilçeye 11 okul projemizi hayata geçirdik. Vatandaşlar, veliler ve öğrenciler, her fırsatta projeden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza eğitime verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler doğumdan ölüme kadar vatandaşlarımızın yanındayız. Bizim başımız dik. Halkımız, bizim yaptığımız hizmetleri, gururla anlatabilirler" dedi.

“Verdiğimiz sözlerin hep arkasında olduk”

Başkan Rasim Yüksel’in ardından konuşma yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Dört sene önce sayın başkanımla beraber secim çalışmalarında, bir sabah saat dört buçukta buluştuk. Vardiyaya giden işçilere kumanya dağıtmıştık. Belki o güne kadar yaşadığım en büyük soğuktu. O gün başkanıma `bu soğuk insanların sıcaklığı sayesinde beni üşütmedi’ dedim. Sağ olsunlar Ergene halkı bana ve sayın başkana büyük bir ilgi göstererek bizleri yerel yönetimin başına getirdi. Ben bir kez daha halkımıza teşekkür ediyorum. Çünkü yetkiyi halk verir. Halkın verdiği yetkiye de saygı duyulur. "12-0’ın intikamını alacağız" gibi bir siyasal yaklaşımla, halkın verdiği yetkinin intikamı alınmaz. halkın verdiği yetkiye sadece saygı duyulur. Biz bir partiden seçildik. Ama göreve geldiğimizden bu güne ben ve 11 arkadaşım asla ve asla siyasi bir ayrım yapmadılar. Biz bu duygularla yola çıktık. Bu tesisi, Sayın Başkan çok arzu etti. Programımızda da vardı. Tekirdağ süratle göç alan bir yer. Eğitim hizmetleri tamamlandı, altyapı hizmetleri tamamlandı, yol hizmetleri tamamlandı. Aşevi projesi de tamamlanıyor. Biz yerel yönetim olarak iktidara gelirken ne söz verdiysek o sözün hep arkasında olduk. Yeni kurulan belediyenin, sisteminin oturması için bir zaman gerektiriyordu. Özellikle bir buçuk senelik bir zaman kaybı olmasına rağmen, geçen süreçte bile sistemi oturduk ve çalışmaya başladık. Şimdi artık çok güçlü bir Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Sayın başkan da çok güçlü bir Ergene Belediye Başkanı. Bu sözleri sistem olarak ve hizmet olarak söylüyoruz. 24 Haziran’da seçimler var. Bu seçimlerin, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye her şeyin en güzeline layık. Biz Trakyalılar olarak burada bulunan bütün Ergeneliler olarak, birlik beraberlik içerisinde ülkenin kalkınması için dış politikada da yanındayız. Hükümetimizin her türlü milli meselelerde parti ayrımı gözetmeden tamamen sonuna kadar yanındayız. Bu nedenle yerel yönetimler üzerinden hiç kimse siyaset yapmasın. Siyaset yapan arkadaşlarımız, milletvekili adaylarımız çıksınlar her şeyi söylesinler. Ama malzeme yerel yönetim olmasın. Bizim yaptıklarımızla onlar, onların yaptıkları ile biz gurur duyacağız. Siyaset budur. Konuşmama son vermeden önce bir şey daha söylemek istiyorum. Ünal Başkanım ile 4 yıl beraber çalıştım. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Kendisinin Çorlu ve Ergene aşkını yakından bilen birisiyim. Allah kısmet ederse 24 Haziran 2018’de kendisini milletvekili olarak Ankara’ya göndermek en büyük isteğimizdir. Yolun açık olsun sayın başkanım. Bu duygularla temelini attığımız Kültür Sarayının, Ergenelilere, çocuklarımıza ve bütün Ergene halkına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşma yapan Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, "Ergene yeni bir ilçe bir taraftan kurumsallaşmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da hizmetler yapılıyor. Bu noktada açıkçası zor bir ilçe. Bizler bu konuda el birliği ile çalışıyoruz. Ergenemizin her şeye ihtiyacı var. Burada vatandaşlarımızın kültürel faaliyetleri alabilecekleri, gençlerimizin sosyal ve sportif aktivitelerde bulunacakları alanlara ihtiyacımız var. Bu noktada Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının Kültür Merkezi yapma fikrini kutluyorum. Bu projede emeği olan herkesi kutluyorum. Kültür Merkezimizin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Temel atma töreni, protokol üyelerinin kurdele kesimi ve beton döküm aracının butonuna basmasının ardından son buldu.