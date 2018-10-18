Ergene Namık Kemal Caddesi parke taş oldu

Ergene Belediyesi ilçe genelinde sorunlu olan yolları modern bir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, vatandaşların yol mağduriyetinin giderilmesi için de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında belediyenin sorumluluk alanı içinde bulunan mahallelerde birçok yola parke kilit ve bordür taşı döşendi.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler hazırlanan planlar çerçevesinde Yeşiltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başlarken, kısa sürede burada ki çalışmalar tamamlandı. Ergene'deki çalışmaların ve kilit taşı uygulamasının diğer mahallelerde de genişletilerek sürdürüleceği belirtildi.