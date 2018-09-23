Ergene Velimeşe Petrol buldu

Futbol Ligi 1. Grup'ta mücadele eden ancak Velimeşe sahasındaki tadilatın henüz tamamlanamamış olması nedeniyle iç saha maçlarını Lüleburgaz'da oynayan Ergene Velimeşespor ligin 4. Hafta maçında Batman Petrolspor takımı golcüsü Erçağ'ın kaydettiği golle yenerek hanesine 3 puan daha yazdırdı.

Lüleburgaz'da oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında Erçağ'ın golü ile öne geçen Ergene ekibi bu üstünlüğünü maçın sonuna kadar korumayı başardı ve 3 puanın sahibi olan taraf oldu.

Geçtiğimiz hafta Trabzon deplasmanında Hekimoğlu Trabzon takımı karşısında uzatma anlarında serbest vuruştan kaydettiği golle takımına beraberliği getiren ve puan kazandıran golü kaydeden Erçağ bu hafta da galibiyeti ve 3 puanı getiren gole imza attı.

Ergene Velimeşespor gelecek hafta Trabzon deplasmanında Yomraspor takımı ile karşı karşıya gelecek. 7 Ekim'de Tepeciksspor takımını konuk edecek olan Velimeşe temsilcisi bu maçını Velimeşe Sahası'nda oynamanın hesaplarını yapıyor.