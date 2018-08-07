Ergene Velimeşe Stadyumu’nun tribünleri yenilendi

Futbol Ligi’nde yer alan ve Tekirdağ’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi konumunda bulunan Ergene Velimeşespor’un lig maçlarını oynayacağı Velimeşe Stadyumu’nun Ergene Belediyesi tarafından yaptırılan tribün yenileme çalışmaları tamamlandı.

Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de Türkiye Futbol Federasyonu 3.Ligi’nde mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor maçlarını Velimeşe Mahallesi’nde bulunan stadyumda oynayacak. İlk sezonunda maçlarının bir kısmını kendi sahasından ayrı kalarak Lüleburgaz ve Çorlu’da oynamak zorunda kalan Ergene Velimeşespor sezonun sona ermesinden sonra Ergene Belediyesi’nin başlatmış olduğu ek tribün çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yeni sezonda maçlarını artık Velimeşe’de oynayacak.

Tamamlanan tribün çalışması ile seyirci kapasitesinin bin 500 kişiye çıkartıldığı Velimeşe Stadyumu’nda ayrıca yenilenen tesiste oyuncu soyunma odaları, bay, bayan tuvaletleri duş alanları antrenör ve hakem odaları ile revir de bulunuyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Maalesef liglerde Trakya’mızı temsil eden takım sayısı çok az. Bunların sayısının çoğalması lazım. Bunun için de takımların desteklenmesi lazım. Biz takımlarımızın hepsini elimizden geldiği kadar destekliyoruz. İlçemizi Türkiye genelinde başarılı bir şekilde temsil eden Ergene Velimeşespor ile gurur duyuyoruz. Sporun ve sporcunun her daim yanında olan Ergene Belediyesi, spora destek vermeye devam edecektir” dedi.