Ergene Velimeşespor’un rakipleri belli oldu

Lig’de hangi grupta mücadele edeceği belli oldu.

TFF 3. Lig’de 2018-2019 Sezonu grupları yapılan kura çekimi sonrasında belirlendi. Sarıyer İstinye’deki Orhan Saka Amatörler Evi’nde gerçekleşen kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın’ın yanı sıra TFF 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı. Üç grupta karşılaşmaların yapılacağı TFF 3. Lig’de, 2018-2019 sezonunda 1. Grup 17, 2. ve 3. Grup ise 18’er takımdan oluştu.

Profesyonel liglerde Tekirdağ temsilcisi olarak yer alacak olan Ergene Velimeşespor 17 takımlı 1. Grup’ta yer alırken rakipleri de Artvin Hopaspor, Batman Petrolspor, Byükçekmece Tepecikspor, Düzyurtspor, Erbaaspor, Erzin Belediyespor, Gebzespor, Kocaeli Birlikspor, Kozan Belediyespor, Nazilli Belediyespor, Nevşehirspor Gençlik, Silivrispor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Şile Yıldızspor, Tire 1922, Yomraspor takımları oldu.