Ergene Velimeşespor’un sahasına yeni çimler serildi

İlk iç saha mücadelesine yetiştirilmeye çalışılan stadyumda ayrıca ek tribün de yapılarak seyirci kapasitesi bin 500 kişiye çıkartıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu 3.Lig 1.Grupta yer alan Ergene Velimeşespor’un maçlarını oynadığı futbol sahası Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları ile yenilendi. 2 Eylül tarihinde açılacak olan Türkiye Futbol Federasyonu 3.Lig’de ilk maçını Erbaaspor ile deplasmanda oynayacak olan Ergene ekibi ikinci lig maçını Şile Yıldızspor’a karşı yenilenen saha zemini ile Velimeşe’deki kendi sahasında oynayacak.

Ergene Belediyesi tarafından yapılan zemin yenilenmesinin yanı sıra ayrıca ek tribün de yapılarak seyirci kapasitesi bin 500 kişiye çıkartıldı. Geçtiğimiz sene sahasından yoksun lig maçlarına çıkan Ergene Velimeşespor bu sene kendi sahasında taraftar desteğini de arkasına alarak rakiplerini buradan puansız göndermeyi hedefliyor.

Tekirdağ bölgesini profesyonel liglerde temsil eden tek takım olan Ergene Velimeşespor’un sahasında ayrıca bay-bayan tuvaletleri, antrenör, hakem, oyuncu ve revir odaları da yenilendi.