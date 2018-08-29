Ergene Zabıtası engellileri yalnız bırakmıyor

Belediye sınırları içinde ilçenin düzenini, ilçe halkının huzurunu sağlayıp sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmelikleri uygulamakla yükümlü olan Ergene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, diğer yandan da ilçe genelinde bulunan engelli vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Ergene’de akülü araçları ile karşıdan karşıya geçmek isteyen, kaldırımlardan tek başına inemeyen engelli vatandaşların yardımına koşan zabıta ekipleri ayrıca yeri geldiğinde de kent merkezinden engelli vatandaşları kendi araçları ile evlerine bırakıyor. Her daim sevgi ile büyümeyi hedefleyen Ergene’de zabıta ekiplerinin bu çalışmaları Ergene halkının takdirini kazanıyor.

Aylık olarak rutin bir şekilde ilçe halkının sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmaları için denetimlerine de devam eden zabıta personeli kuruyemiş, market, tatlı ve pasta satışı yapan iş yerlerini denetlemeye de devam ediyor. Bunun yanı sıra ayrıca, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, halk sağlığı açısından büyük önem arz eden iş yerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluk, çalışan personelin kişisel bakımı ve hijyen belgeleri gramaj ve etiket yönünden uygunlukları ile ayrıca gıdaların son kullanma tarihleri, saklama koşulları da denetleniyor.