Ergene’de 2 mahallede 138 cadde ve sokakta yol çalışması yapıldı

Ergene Belediyesi ilçe nüfusunun kalabalık bir bölümünü oluşturan Yeşiltepe Mahallesi ve Sağlık Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yoğun bir şekilde yol yapım çalışması yaptı ve çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yapmış olduğu yol çalışmaları ile Yeşiltepe ve Sağlık mahallelerini daha yaşanır hale getiren Ergene Belediyesi; Yeşiltepe Mahallesi’nde 81 sokak ve caddede, Sağlık Mahallesi’nde ise 52 sokak ve caddede yol bakım çalışması yaptı ve bu iki mahallede yol yapım çalışmalarını halen sürdürüyor.

Yol çalışmaları kapsamında Yeşiltepe Mahallesi’nde Ahenk Caddesi ve İsmail Cem Caddesi’nde beton yol çalışması yapılırken, Alçiçek, Ovacık, Elekli, Dolunay, Bayır, Kamber, Adak, Satırcıoğlu, Gurbet, Kızılırmak, Kayın, Martı, Kafkas, Uluşahin, Lalezar, Altınışık, Lalezar, Mücahit, Mücahit Aralığı 1.Sokak, Mücahit Aralığı 2.Sokak, Masal, Volkan, Kelebek, Şair, Güvercin, Yaşar Doğu Caddesi, Girne Caddesi, Budak, Avşar, Yener, Gökdelan Caddesi, Çim, Yulaf, Sütleyen, Gülen, Koza, Düzlük, İkizler, Ahsen, Sedef, Gökçe, Şafak, Samyeli, Sahra, Yiğit, Yiğit Sokak Aralığı, Ardahan, Ahenk 1, Ahenk 2, Ahenk 3, Ahenk 4, Ahenk 5, Ahenk 6, Ahenk 7, Ahenk 8, Onuralp, Mandıra, Özyurt, Nilüfer, Gamze, Yağmur, Dilek, Ülker, Şehit Polis Şaban Ceylan, Kamelya, İşbilen, Halide Edip Adıvar ve Namık Kemal Sokak’ta beton parke taş yol çalışmaları yapıldı. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım çalışmaları kapsamında yine Yeşiltepe Mahallesi’nde Yeşilırmak Sokak, Akınca Sokak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Gazi Caddesi, Işık Caddesi, Gökdelen Caddesi’nde asfalt yol çalışması yaparken, Oğuzhan Caddesi üzerinde de ekipler şu an kazı dolgu çalışması yaparken çok kısa bir süre sonra yeni asfalt dökülecek.

İlçenin yoğun nüfuslu bir diğer mahallesi Sağlık Mahallesi’nde de Cem Sultan Caddesi ve Hoca Ahmet Yasevi Caddesi’nde beton yol çalışması yapılırken, Çağatay, Selimiye 1, Selimiye 2, Hazeran, Edirne 8. Sokak, Kalendar, Aşık Veysel, Yalçın, Şehit Mehmet Zeki Erden Caddesi, Çetin Emeç, Turna, Şahin, Dede Korkut, Köroğlu, Mevlana, Badem, Ataoğlu, Yağız, Ahievran, Edipali, Atabey, Ozan, Dinçer, Güleç, Konuk, Orhan Veli Caddesi, Mutlu, Sema, Ergin, Gülnar, Soğuk Pınar, Ceylengözü, Çakırefe, Girdap, Sakız, Ali Rıza Efendi, Toprak Tepe, Aksu, Kasımpatı, Latife, Burmalı, Hoca Ahmet Yasevi Caddesi, Yahya ve Tuğra Sokak’ta beton parke taş yol çalışmaları yapılırken, Edirne 4.Sokak’ta kazı dolgu çalışması yapıldı ve buraya da taş döşenecek, Çavuş ve Gündoğdu Caddesi’ne de asfalt dökülecek.