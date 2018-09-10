Ergene'de 5.Boza Festivali ve Sünnet Şöleni düzenlendi

Ergene Belediyesi'nin bu sene 5.'sini düzenlediği Boza Festivali ve Sünnet Şöleni büyük bir coşku içinde kutlandı. Festival konserinde Manuş Baba sahne alarak Ergene halkına konser verdi.

Ergene Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ergene Boza Festivali ve Sünnet Şöleni'nin bu sene 5.si düzenlendi. Sağlık Mahallesi Pazar alanında gerçekleşen festival etkinliklerine binlerce kişi katıldı.

Ergene Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Boza Festivali ve Sünnet Şöleni kapsamında sünnet olan çocukları için Yeşiltepe Tonguçlar Caminde Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlidin ardından Sağlık Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı'nda sünnet çocuklarına ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Festival ve sünnet şöleninin resmi programı ise Marmaracık Mahallesinde ki Atatürk anıtına çenek sunumuyla başladı. Çelenk sunma töreninin öncesinde Marmaracık mahallesinde kısa bir kortej yürüyüşü yapıldı. Kortej yürüyüşünün ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Buradaki çelenk sunma törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Başkan Yardımcıları Menderes Yıldız, Ayça Albayraktar, Nuh Nuhoğlu, Hülya İnci, Ergene Belediyesi Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Ergene Belediyesi İlçe Başkanı Erdinç İrel, Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Yönetimi, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada gerçekleşen çelenk sunma töreninin ardından büyük kortejin yapılacağı Sağlık Mahallesine geçildi.

Sağlık Mahallesi'nde çok sayıda kişinin yer aldığı kortej çok renkli görüntülere sahne oldu. Burada ki büyük kortej yürüyüşüne ise Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Bulgaristan Kubrat Belediye Başkanı Alkin Nebi, Ergene'nin kardeş belediyesi Makedonya Radoviş Belediye Başkanını temsilen meclis üyesi Enis Ömer, Ergene Belediyesi Başkan Yardımcıları Menderes Yıldız, Ayça Albayraktar, Nuh Nuhoğlu, Hülya İnci, Ergene Belediyesi Meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Başkanı Erdinç İrel ve yönetimi, STK'lar, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival alanında son bulan kortejin ardından açılış kurdelesi misafir Belediye Başkanları ile birlikte kesildi. Kurdele kesiminin ardından Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel festivale katılan Belediye Başkanlarına boza ikram etti ve daha sonra stantları gezdirdi.

Geleneksel Kına Töreni Yapıldı

Festival alanında sünnet çocukları için geleneksel kına töreni düzenlendi. Sünnet olan 280 çocuğa festival alanında kına yakıldı ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile Belediye Meclis üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi.

Kına töreninin ardından halk oyunları gösterileri gerçekleşti. Sırasıyla Ergene Kültür ve Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu, Otantik Sahne Sanatları Derneği Halk Oyunları Topluluğu, Folklore Ansambal Aco Karamanov Radoviş Makedonya Dans Topluluğu ve Magosa Kıbrıs Alaniçi Kadınlar Derneği Halk Dansları Topluluğu gösterilerini sundu. Gerçekleşen Halk Oyunları gösterilerinin ardından Ergene Belediye Başkan Yardımcıları tarafından halk oyunları gruplarına çiçekleri ve teşekkür plaketleri takdim edildi.

Halk oyunları gösterileri ve plaket takdiminin ardından sahneye Manuş Baba çıktı. Büyük alkışlar ve ıslıklar eşliğinde sahneye çıkan Manuş Baba Ergene halkına coşkulu bir konser verdi. Konser alanında bulunan binlerce kişi Manuş Baba şarkıları ile muhteşem bir müzik ziyafeti yaşadı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel gecede ayrıca Manuş Baba'ya boza ikramında bulunarak kendisine Ergene Velimeşespor'un formasını ve atkısını hediye etti. Boza Festivali ve Sünnet Şöleni gece yarısı gerçekleşen havai fişek gösterisi ile son buldu.