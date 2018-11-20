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Ergene'de 90 kilometre parke taş yol yapıldı

Ergene Belediyesi, kuruluşundan itibaren ilçe genelinde toplamda 769 bin metrekare parke taş kullanarak, 90 kilometre yeni yol yaptı.

Çalışmalar ile sevgi kenti olarak anılan Ergene'nin yolları yenilendi.


Sadece bugün için değil Ergene'nin geleceği için çalışan Ergene Belediyesi yapmış olduğu kilit parke taş ve yol çalışmaları ile büyük yol kat etti. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarında bulunan Ergene Belediyesi kurulmuş olduğu andan itibaren Ergene'de toplamda 769 bin metrekare taş kullanarak, 90 kilometre yeni yol yaptı.


Merkez ve kırsal mahallelerde kilit parke taş, yol bakım onarım ve asfaltlama çalışmalarını yürüten Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Sağlık Mahallesi'ne 138 bin, Yeşiltepe Mahallesi'ne 140 bin Marmaracık Mahallesi'ne 73 bin, İğneler Mahallesi'ne 41 bin, Velimeşe Mahallesi'ne 50 bin, Yulaflı Mahallesi'ne 70 bin, Vakıflar Mahallesi'ne 92 bin, Esenler Mahallesi'ne 47 bin, Kırkgöz Mahallesi'ne 18 bin, Ulaş Mahallesi'ne 18 bin, Ahımehmet Mahallesi'ne 30 bin, Misinli Mahallesi'ne 6 bin 500 ve Cumhuriyet Mahallesi'ne 41 bin metrekare taş döşediği kaydedildi.


Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ayrıca ilçe genelinde yaklaşık 95 bin ton asfalt ile toplamda 27 kilometre yeni asfalt yol da yaptı.

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