Ergene'de asfalt öncesi yol kazı çalışmaları

Tekirdağ Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Sağlık Mahallesi Yunus Emre Caddesi ve Yeşiltepe Yaşar Doğu Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddeleri'nde asfalt öncesi kazı çalışmalarına başladı.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde yol bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ergene'nin tüm alt yapı sorununu çözmek için özverili çalışmalar gerçekleştiren Ergene Belediyesi, Sağlık Mahallesi Yunus Emre Caddesi ve Yeşiltepe Yaşar Doğu Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddeleri'nde asfalt öncesi kazı çalışmalarına başladı.

Sağlık ve Yeşiltepe Mahalleleri'nde belirlenen sokak ve caddelerde geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kazı çalışmalarının ardından Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri burada asfalt çalışmasında bulunmuştu. Bu çalışmaların ardından Sağlık Mahallesi Yunus Emre Caddesi ve Yeşiltepe Yaşar Doğu Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddeleri'nde kazı çalışmalarını yürüten ekipler ilerleyen günlerde buralara da sıcak asfalt dökecek.

Yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten mahalle sakinleri bu güzel çalışmalarından dolayı Ergene Belediyesine teşekkürlerini iletti.