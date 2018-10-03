İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ergene'de asfalt öncesi yol kazı çalışmaları

Tekirdağ Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Sağlık Mahallesi Yunus Emre Caddesi ve Yeşiltepe Yaşar Doğu Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddeleri’nde asfalt öncesi kazı çalışmalarına başladı.

Tekirdağ Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Sağlık Mahallesi Yunus Emre Caddesi ve Yeşiltepe Yaşar Doğu Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddeleri'nde asfalt öncesi kazı çalışmalarına başladı.


Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde yol bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ergene'nin tüm alt yapı sorununu çözmek için özverili çalışmalar gerçekleştiren Ergene Belediyesi, Sağlık Mahallesi Yunus Emre Caddesi ve Yeşiltepe Yaşar Doğu Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddeleri'nde asfalt öncesi kazı çalışmalarına başladı.


Sağlık ve Yeşiltepe Mahalleleri'nde belirlenen sokak ve caddelerde geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kazı çalışmalarının ardından Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri burada asfalt çalışmasında bulunmuştu. Bu çalışmaların ardından Sağlık Mahallesi Yunus Emre Caddesi ve Yeşiltepe Yaşar Doğu Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddeleri'nde kazı çalışmalarını yürüten ekipler ilerleyen günlerde buralara da sıcak asfalt dökecek.


Yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirten mahalle sakinleri bu güzel çalışmalarından dolayı Ergene Belediyesine teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.