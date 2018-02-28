Ergene’de Ayçiçeği Üretim Teknikleri semineri

Dr. Fadul Önemli’nin konuşmacı olarak katıldığı Ayçiçeği Üretim Teknikleri semineri Ergene Belediyesi Ulaş Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Av. Emre Yılmaz, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Nuh Nuhoğlu, Saray, Çerkezköy, Muratlı ve Tekirdağ’daki yağlı tohumlar kooperatiflerinin başkan ve yöneticileri, Ergene ve Marmaraereğlisi ilçesindeki tarım müdürlüklerinin temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bölge çiftçileri katıldı.

Ayçiçeğinin ülkemiz ve dünya tarımında önemli bir yeri olan bitki olduğunu kaydeden Trakya Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Av. Emre Yılmaz, “Ülkemizdeki ayçiçeği üretim alanları gün ve gün artmaktadır. Şahsi ve milli düşüncem ayçiçeği tarımının Türkiye de arttırılması için üreticilerimiz daha fazla desteklenmelidir. Çünkü ülkemizde her yıl tüketeceğimizin yarısı kadar yağlık ayçiçeği üretilmektedir. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ve takip edebildiğim kadarı ile de ülkemiz ithalatında petrolden sonra en fazla döviz ayırdığımız ve ya bir başka deyişle harcadığımız kalem bitkisel yağlardır. Bitkisel yağ sektöründe de ayçiçeğinin önemli bir payı vardır” dedi.

"Ülkemizde ayçiçeğinin en fazla üretimi de Trakya bölgemizde yapılmaktadır" diyen Yılmaz, “Trakya Birlik olarak her hasat döneminde ortalama Türkiye’de üretilen ayçiçeğinin dörtte birini sadece ortaklarımızdan olmak üzere teslim alıyoruz. Özelden bahsetmek gerekirse Çorlu Yağlı Tohumlar Kooperatifimizin sorumluluk alanları olan Ergene, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki hasat dönemi mubayaası göreve geldiğimizden beri son 3 yılda büyük bir artış göstermiştir. Yönetimin ve personelimizin öz verili çalışmaları ile Çorlu Kooperatifimiz Trakya Birlik’teki 48 kooperatifin içinde ilk 5 kooperatifinden biri olmuştur. Sadece mal tesliminde değil ürün satışlarında da artışlar her yıl belirgin şekilde gözle görülmektedir. Trakya Birlik ve Çorlu Yağlı Tohumlar olarak ortaklarımızın ihtiyacı olan gübre, tohum, fenni yem ve diğer ürünleri en uygun fiyatlarla ortaklarımızla buluşturuyoruz. Ortaklarımızın bizden aldığı ortak olmayan çiftçilerimizin de dışarıdan tedarik ettiği ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturma dönemi yaklaşırken, Ergene Kaymakamımız Fatih Kızıltoprak ile üreticilerimize faydası olacağını düşündüğümüz Prof. Dr. Fadul Önemli’nin konuşmacı olarak sizlerle bilgilerini paylaşacağı bu semineri yapma kararı aldık. Kaymakamımız Fatih Kızıltoprak, Ergene ilçemiz Tekirdağ’ın yeni bir ilçesi olmasına rağmen özverili ve başarılı çalışmaları ile ilçemize değer katmaktadır. Kendisine ve Ergene İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’müzün Müdürü Mustafa Süleymanoğlu başta olmak üzere tüm personeline bölgedeki tarıma ve kurumumuza olan destekleri için teşekkür ediyorum. Tüm çiftçilerimize de bereketli bir Ayçiçek sezonu geçirmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.