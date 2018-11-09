Ergene'de bağımlılıkla mücadelede çalışmaları

Eğitimler kapsamında alanında uzman 5 farklı eğitmen Ergene'de eğitim verecek.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın Biruni Üniversitesi ile yaptığı anlaşma ile alanında uzman beş farklı hocanın Ergene'de eğitim vereceği program 5 gün sürecek. Ergene Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime Ergene Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu'nun üyeleri, Ergene'deki okullarda görev alan tüm rehber öğretmenler, askeri personel ve Yeşilay temsilcileri katılacak.

Seminer sonunda bağımlılıkla mücadelenin bilimsel, psikolojik, maddi ve manevi yöntemlerine vakıf olan katılımcılar görev mahallerinde, okullarında, askeri üslerde konu ile ilgili iyileştirme çalışmalarında bulunacak.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kaymakam Fatih Kızıltoprak, “Bağımlılıkla mücadele bir halk mücadelesidir. Bu tuzağa düşmüş, bu kapana kısılmış aile bireylerinin sadece dernek veya AMATEM'lerin sorumluluğunda topluma kazandırılmalarını beklemek hata olur. Bu hepimizi ilgilendiren bir halk sağlığı sorunudur. Çünkü bu kişiler yeni bağımlılıkların oluşması için gördüğü ve dokunduğu herkesi bu batağa çekmek ister. Buna karşın iyileşmeyi kabul etmiş, bu konuda mücadele veren ve bu bataklıktan kurtulmaya çalışan bir bağımlı da çevresindeki pek çok bağımlıyı kurtarmak ister. Sarmalın böyle devam ettiği bir döngüde ben de kendimi sorumlu hissediyor, onlar adına bu konuya umut tarafından bakmak istiyorum. Hazırlattığım bu proje de bağımlı vatandaşlarımıza hediyem olsun. Biz onlardan vazgeçecek değiliz. Niyetimiz, onları kazanmak, toplum sağlığını korumak, okullarda çocuklarımızı ve velilerimizi bilinçlendirmek, kararan hayatları, yıkılan yuvaları tekrar kurmaktır” dedi.

Kaymakam Kızıltoprak ayrıca, “Ergene'yi farklı bir hizmetle daha yücelten bu anlamlı çalışmalara emek veren onu organize eden Proje Koordinatörü İlke Kızıltoprak'a, psikoloğumuz Tuğba Çevik'e ve Trakya Kalkınma Ajansı'na teşekkür ediyorum” diye konuştu.