Ergene'de bin 16 çocuk sünnet ettirildi

Tekirdağ'ın Ergene Belediyesi tarafından bin 16 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.

2014 yılında kurulan Ergene Belediyesi kurulmuş olduğu yıldan itibaren geleneksel hale getirerek her sene boza festivali ve sünnet şöleni organizasyonlarını düzenledi. Düzenlenen bu sünnet şöleni etkinliklerinde 2014 yılında 155, 2015 yılında 200, 2016 yılında 180, 2017 yılında 201 ve 2018 yılında da 280 olmak üzere toplamda bin 16 çocuk sünnet ettirildi.

Çocuklar özel hastanelerde alanında uzman doktorlar tarafından sünnet edilirken sünnet kıyafetleri de yine Ergene Belediyesi tarafından karşılandı. Boza Festivali ve Sünnet Şölenlerinde çocuklar için sünnet mevlidi de okutulurken festival alanında sünnet çocukları için geleneklere uygun kına organizasyonu da düzenlendi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene'de festivalleri geleneksel hale getirerek esnafın ticaretini arttırıp vatandaşların da birbirleriyle daha iyi kaynaşmalarını sağladıklarını belirterek, “Ergene'de sosyal belediyeciliğin tüm gereklerini yerine getiriyoruz, bunlardan bir tanesi de sünnet şöleni. Ergene'de maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarını sünnet ettiriyoruz, onlara büyüdüklerinde hafızalarında kalacak, evlendiklerinde kendi çocuklarına anlatacak güzel anılar bırakıyoruz” dedi.