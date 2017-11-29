Ergene’de Çölyak ve Sağlıklı Beslenme semineri düzenlendi

Ulaş Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen seminerde konuşmacı olarak Yrd. Doç. Dr. Çağlar Doğruer, Öğretim Üyesi Aysel Şahin Kaya, Yaşam Koçu Edip Alma, Beslenme Beden Grubu konuşmacıları Dilhan Dişli, Berfin Dinsel ve Nezihe Akdeniz yer aldı.

Seminer kapsamında yeterli ve dengeli beslenmeyi, vücudun büyümesi, yenilenmesi, çalışması için gerekli enerji-besin ögelerinin her birinin yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Sağlıklı beslenmeye ilişkin ayrıca bazı bilgilere de yer verilen seminerde, “Her öğünde yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine dikkat edilmeli. Kısa sürede kilo verdiren şok diyetlerden kaçınılmalı. Posa yönünden zengin besinlerin tüketimi arttırılmalı. Bol sebze-meyve ve kuru baklagil tüketilmeli. Kepekli ekmek, çavdar ekmeği, tam buğday unuyla yapılan ekmekler tercih edilmeli, Yemeklere eklenen yağ miktarı azaltılmalı. Kızartılmış ve kavrulmuş yiyecekler yerine haşlama, ızgara ve fırında pişirilmiş yiyecekler tüketilmeli. Şekerli yiyecekler ve hamur işlerinin tüketimi azaltılmalı” denildi.

Glutensiz beslenmeyi hayat tarzı olarak benimsemiş bireyleri bu onu hakkında bilgilendirmek üzere düzenlenen seminerde glutensiz beslenme nedir, tüketilmemesi gereken ürünler ve tüketilmesi gereken ürünler nelerdir, glutensiz diyette dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ve teşhis sonrasında bireyler nasıl davranılmalı, aileler ve yakınları glutensiz diyete uyum aşamasında bireye nasıl yardımcı olabilir konularına değinildi.

Çölyaklıların tahıl grubundan gluten içermeyen ve glutenden arınmış özel ürünler tüketmesi gerektiğine vurgu yapılırken, çölyaklılar yaşamları boyunca bu tip beslenmeye devam etmektedir’ ifadelerine yer verildi.

Konuşmacıların ardından söz alan yaşam koçu Edip Alma, insanların hayatlarına dokunarak sevgi, huzur ve stressiz bir ortam oluşturmak adına motivasyon ve yanındakine sarılarak tebessüm ederek sevgini gösterme etkinliğini gerçekleştirdi. Katılımcılar Sağlıklı Beslenme ve Çölyak Semineri etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Seminer programı plaket töreninin ardından sona erdi.