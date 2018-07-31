Ergene’de çöp konteynerleri temizleniyor

Ergene Belediye Başkanlığı, temizlik faaliyetlerine ilçe genelindeki mahallelerde bulunan çöp konteynerlerini yıkayarak devam ediyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe genelinde kötü koku ve görüntüye sebep olacak çöp konteynerlerinde temizlik yapan Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, detaylı bir şekilde konteynerleri dezenfekte ederek Ergene halkının sağlığını koruyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri yıkama aracının içine alınarak dezenfekte edilmiş ve temizlenmiş bir şekilde yerlerine konulurken, zararlı böcekler ve bakteriler de ortadan kaldırılıyor.

Ergene’de yaşayan vatandaşlar yapılan çalışmayı takdirle karşıladıklarını belirterek "Bu güzel temizlik çalışması ile yaz aylarında oluşan kötü kokunun, karasinek ve sivrisineğin çoğalmasının da önüne geçilmesinden mutluyuz" dedi.