Ergene'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü Ergene'de coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Kaymakam Fatih Kızıltoprak'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Tebrigatta Garnizon Komutanı Piyade Albay Nizamettin Alp, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gaziler yer aldı.

Kaymakam Kızıltoprak, Garnizon Komutanı Alp ve Başkan Yüksel'in Ergene halkının bayramını kutlaması ile başlayan törenler ise Marmaracık Mahallesi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Yıl boyu düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak günün anlam ve önemini belirten konuşmasında ise "Bugün burada, Türk ulusunu bağımsızlığa kavuşturan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün çağdaş uygar ülke olma yolunda, bizlere bırakmış olduğu en büyük miras olan, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin ilanının 95. yılını birlikte kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Ulu Önderimizin, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Cumhuriyet, Türkiye için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir. Büyük bedeller ödeyerek sahip olduğumuz laik demokratik Cumhuriyetin en büyük erdemi, Türk toplumunu ulus olma bilincine kavuşturması ve bireyi yurttaş konumuna yükselterek, Dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilinci kazandırmasıdır. Ulusumuz, Cumhuriyetle birlikte ulusal bir devletin, onurlu, özgürce düşünebilen ve eşit haklara sahip yurttaşları haline gelmiş, İnsan hakları evrensel bildirgesinde yazılı olan haklara kavuşarak, bütün insanlar, özgür doğar herkes ırk, renk, cinsiyet, dil ve din farkı ve ayrımı gözetilmeksizin eşittir ilkesini, benimseyerek, seçme ve seçilme, hakkı ile birlikte devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur. Yasama, yürütme ve yargı bağımsız kuvvetler haline getirilmiş bu haklar, anayasa ile güvence altına alınmıştır. Ulu Önderimizin ortaya koyduğu 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir' ilkesi, devletin ve rejimin temelini oluşturmaktadır. Cumhuriyet erdemdir, Cumhuriyet fazilettir, Cumhuriyet en iyi idare şeklidir. Birçok ulusun karmaşa ve savaşla mücadele ettiği üzücü bir dönemden geçmekteyiz. İslam coğrafyasında laik Cumhuriyetle yönetilen tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti tüm değerlerle dünyaya bu zamanda da örnek olmaktadır. Bu nedenle, bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev; Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup kollamak, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmaktır” diye konuştu.

Kaymakam Kızıltoprak ayrıca, "95 yıl önce büyük mücadelenin başarılmasında ve laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında emeği geçen, başta Büyük Önder Atatürk'e ve bu uğurda hayatlarını kaybeden, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi, bugün bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.

Kutlama programı halk oyunu gösterileri ve tören geçişi ile son buldu.