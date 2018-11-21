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Ergene'de eğitim ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan AFAD işbirliği protokolü çerçevesinde Ergene’de eğitim ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan AFAD işbirliği protokolü çerçevesinde Ergene'de eğitim ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.


Protokol çerçevesinde AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü ve Ergene Kaymakamlığı koordinesinde Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen eğitim ve tahliye tatbikat programı Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Programa ayrıca okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, muhtarlar, Kızılay yetkilileri de katıldı.


Program kapsamında AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü ekipleri deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta deprem anında okulda yapılması gereken ilk müdahaleler anlatıldı.


Programın ardından konuşan Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, ülkemizin Türkiye'nin çok büyük oranda afet ve acil durum riski taşıdığını, bölgenin de deprem riski altında olduğunu bu konuda halkı bilinçlendirmek adına yıl boyunca çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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