Ergene’de engelsiz atletizm yarışması yapıldı

"Engelsiz Ergene" sloganıyla düzenlenen ve çocukların atletizm spor branşında birbirleriyle kıyasıya yarıştığı müsabaka, renkli görüntülere sahne oldu. Müsabaka sonunda tüm çocuklara ödül verildi.

"Hayatı paylaşmak için engel yok"

Yeşiltepe Mahallesi Futbol Sahasında düzenlenen Engelsiz Atletizm Yarışma programına katılarak yarışmacılara destek sağlayan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Engelli vatandaşların hayat içerisinde karşılaştıkları sıkıntıları toplumun, çevrenin ortak sorunu gibi bakmalıyız. Bu doğrultuda yaşadıkları her türlü ihtiyaç ve sıkıntıların giderilmesine yardım ederek, bir nebze de olsa hayatlarının daha da kolaylaştırılacağına inanıyorum. Gönül işi gibi yaklaşarak kendi sorunumuz gibi görüp empati kurarsak bilinçli ve hassasiyet gösteren toplum yapısı oluşturabiliriz. Engellilerin yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri ve hak ettiği hayat şartların kavuşturulması amacıyla elimizden gelen imkanları sağlamalıyız" dedi.

Yüksel ayrıca, "Düzenlediğimiz proje kapsamında etkinliğe katılan 60’a yakın çocuğumuzun bir nebzede olsa yüzlerini güldürmek ve keyifli bir gün yaşamalarına vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, gülen yüzler de mutluluğumuzdur. Tüm katılımcılara eğlenceli bir gün geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu.

Günün sonunda illüzyon gösterisi, sinema ve palyaço eşliğinde gönüllerince eğlenen katılımcılar, başta Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.