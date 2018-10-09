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Ergene'de Girne Caddesi parke taş oldu

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Yeşiltepe Mahallesi Girne Caddesi’nde parke taş yapım işini tamamladı.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yeşiltepe Mahallesi Girne Caddesi'nde parke taş yapım işini tamamladı. Yapılan çalışma ile Girne Caddesi parke taşlar ile döşenerek modern bir hale getirildi.


Ergene Belediyesi Yeşiltepe ve Sağlık Mahallesi'nde yoğunluk verdiği parke taş döşeme çalışmalarını bir bir tamamlıyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olan ekipler önce ki gün Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan Girne Caddesi'nde parke taş döşeme çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz hafta başından itibaren titizlikle çalışmalarını sürdüren ekipler Girne Caddesi'nde ki yol sorununa son verdi.


Yeşiltepe Mahallesi'nde birçok sokak ve caddede kilit parke taş döşeme, asfaltlama, yol bakım onarım çalışmasında bulunan Ergene Belediyesi Yeşiltepe Mahallesi'nin çehresini değiştirmeye devam ediyor.


Girne Caddesi'nde yapılan çalışmadan büyük memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakinleri, “Bozuk olan yolumuz Ergene Belediyesi tarafından kilit parke taş döşenerek çözüme kavuşturuldu. Hizmetleri için Ergene Belediyesi'ne teşekkür ederiz” dediler.

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